Нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак решила сложить полномочия

Депутат Верховной Рады Алена Бабак (фракция "Объединение "Самопомич") решила сложить депутатские полномочия. Об этом она сообщила "Українським новинам".

"Это исключительно личные причины. Я считаю, что мне надо поменять мою деятельность. Я не политик, я больше эксперт. Для меня политическая деятельность является сложной, как для человека", - сказала она.

Бабак уже сообщила о своем решении членам фракции и лидеру партии, мэру Львова Андрею Садовому.

По ее словам, никаких разногласий с фракцией и партией у нее нет, наоборот, она очень благодарна своим коллегам за опыт.

Позже в пресс-службе партии заявили, что такое решение нардепа связано с семейными обстоятельствами. "Алена, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение и мы к нему относимся с глубоким уважением", - говорится в сообщении.

Бабак была избрана в Раду 8-го созыва по списку партии "Самопомич" (No8 в списке). Она является заместителем председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства. Родилась 27 сентября 1969 года, беспартийная, проживает в г. Киеве. До выборов являлась директором ООО "Институт местного развития".

Согласно данным, опубликованным на сайте Верховной Рады, Алена Бабак посетила 67% заседаний по данным регистрации в электронной системе и 90% - по данным письменной регистрации. Является автором или соавтором свыше 50 законопроектов, 9 из которых стали действующими актами.

Отметим, сегодня фракция "Самопомич" насчитывает 26 депутатов, ее возглавляет Олег Березюк.

Место Бабак в Раде может занять действующая секретарь Луцкого городского совета Юлия Вусенко. Об этом свидетельствует избирательный список "Самопомочи", размещенный на сайте ЦИК. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.