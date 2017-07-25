Нардеп Поляков внес 304 тысяч гривен залога (фото квитанции)

Депутат Верховной Рады Максим Поляков (фракция "Народного фронта") 25 июля внес 304 тысяч гривен залога.

Об этом он сообщил через фейсбук.

Фото: facebook.com/polyakovma

Напомним, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание нардепа Полякова. Следствие усматривает в его действиях признаки взяточничества (ч.4 ст.368 Уголовного кодекса) на сумму 7500 долларов в обмен на продвижение законопроекта об условиях добычи янтаря в интересах компании "Фуджейра" из ОАЭ. Депутату может грозить до 12 лет тюрьмы.

11 июля Рада сняла неприкосновенность с Полякова, но не разрешила его задержать и арестовать.

21 июля Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для Полякова. Суд назначил ему залог 300 тысяч гривен, обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения.