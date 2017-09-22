Нардеп Поляков внес 608 тыс грн залога - глава САП

Народный депутат Максим Поляков, который подозревается в получении взятки, внес новый залог в размере 608 тыс грн. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает УНИАН.

Прокурор напомнил, что Поляков отказывался надевать электронный браслет и Холодницкий публично обещал народному депутату, если тот этого не сделает, то САП взыщет с него залог.

"Он не захотел этого делать, поэтому с него взыскали залог в 300 тыс грн в доход государства. И назначили новый залог", - сказал Холодницкий.

7 сентября Соломенский районный суд Киева принял решение засчитать внесенную народным депутатом Максимом Поляковым залог в размере более 300 тыс грн в доход государства. Также суд назначил новый залог в размере 608 тыс грн.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест.