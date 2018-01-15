Нардеп Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека открыл производство по иску внефракционного нардепа Борислава Розенблата против Украины. "Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - заявил адвокат депутата Алексей Шевчук.

11 июля 2017 года Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест Фото: Boryslav Rozenblat / Facebook

Внефракционный нардеп Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

Он предоставил изданию документ ЕСПЧ о том, что суд получил обращение нардепа.

"Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховной Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы", - сообщил Шевчук.

На просьбу пояснить, что такое "легализация венгерского самолета", адвокат сказал: "Можете написать: "До легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконного ареста народного депутата с прыжками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ".

Скриншот: pravda.com.ua

19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки в $200 тыс. задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали нардепу за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря.

11 июля Верховная Рада сняла неприкосновенность с Розенблата, но не дала согласия на его задержание и арест. 21 июля по решению суда на нардепа надели электронный браслет, ему запретили покидать пределы Украины. Кроме того, в июле Розенблат внес залог в размере 7 млн грн.

19 октября 2017 года Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и дипломатический паспорта.

В НАБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту возможного служебного подлога при выдаче Розенблату дипломатического паспорта, которым он хотел воспользоваться для выезда в Германию.

20 октября Соломенский районный суд Киева обязал Розенблата вновь надеть электронный браслет и носить его до 18 декабря. Розенблат должен был сдать все заграничные паспорта и не покидать Киев и Житомир. Кроме того, суд обязал нардепа воздержаться от общения с рядом подозреваемых и свидетелей.

В конце октября Розенблат подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за бездействия ведомства в связи с пребыванием Назара Холодницкого на двух должностях - главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и первого вице-президента Федерации футбола Украины. Кроме того, в декабре 2017 года нардеп подал иск к НАПК в связи с отсутствием полной проверки электронных деклараций кандидатов на должности судей Верховного Суда. Также 8 декабря Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Розенблата к НАБУ и САП.