Нардеп "ЄС" Ар'єв: Закон про олігархів - це спроба Зеленського привласнити собі царські повноваження

Рішення про включення до реєстру олігархів ухвалюватиме РНБО - консультативний орган при президенті, а не орган влади будь-якої з трьох гілок.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

"Найгірше те, що визначення того, хто олігарх, та за яких умов він потрапляє у реєстр, визначатиме не гілка влада (законодавча, судова і навіть не виконавча), а дорадчий орган при президентові України, який, згідно з Конституцією, не належить до жодної гілки влади. Фактично ми спостерігаємо спробу присвоєння собі царських повноважень. Оскільки склад РНБО формується відповідно до указів президента", - сказав він.

Ар'єв додав, що до реєстру олігархів, відповідно до критеріїв, можуть потрапити місцеві великі бізнесмени, які володіють ЗМІ.

"Я переконаний: якщо зараз втілиться уся ця історія, то буде просто новий етап розкуркулення найбагатших людей та створення якогось пулу своїх слухняних олігархів, як у Путіна, які домовлятимуться із владою. Тут усе залежить від того, як зараз себе поведе український бізнес", - підкреслив він.

Ар'єв запевнив, що його політсила не голосуватиме за цей законопроєкт у першому читанні.

"Цей законопроєкт направлений проти нашого лідера. Я навіть жартував, що можна його назвати "Про заборону Петру Порошенку балотуватися до Верховної Ради та в президенти". Але насправді цим документом намагаються поставити усі ресурси в залежність від Зеленського. Він тільки на словах говорить, що хоче зробити Україну новою, а виявляється, що в його очах нове - це забуте старе", - підсумував депутат.