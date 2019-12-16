Нардеп сообщила об увольнении Малюськи и Милованова. Источники говорят - ложь

Нардеп Анна Скороход сообщила, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Алексею Гончаруку

Об этом она написала в Telegram, передает Depo.ua.

По ее словам, причина просьбы - недостаточное материальное обеспечение.

"По информации от источника, Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку прошение об отставке. Причина - недостаточное материальное обеспечение. Из чего делаю вывод!! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного тошнит от количества "дебилов" в Кабмине и не только!))", - написала Скороход.

Однако как сообщают источники Depo.ua, Малюська и Милованов в отставку не уходят, но про маленькую зарплату с Гончаруком говорили.

Напомним, 12 декабря министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата государственного служащего, и он уйдет с должности, если ситуация не изменится.