Нардеп Стефанишина написала заяву про вихід з Голосу на туалетному папері.

На тлі розколу у Голосі народний депутат Ольга Стефанишина вирішила написати заяву про вихід з партії.

Про це вона повідомила у четвер, 29 липня, на своїй сторінка у Facebook.

При цьому свою заяву нардеп написала на туалетному папері.

"Більшість видатних угод укладаються на серветках, а така - хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії Голос", - написала вона.

Стефанишина також зазначила, що більшість членів Голосу не братимуть участі у запланованому на сьогодні з'їзді партії у зв'язку з недовірою до її керівництва.

"На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована ним політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а по лояльності до керівництва", - заявила нардеп.

За її словами, більшість членів Голосу вимагають, щоб Рудик покинула посаду голови партії.

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