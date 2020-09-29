Нардеп від Голосу підготувала запит до Зеленського із закликом виключити Фокіна з ТКГ щодо Донбасу

Нардеп від Голосу Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

Про це вона повідомила в Facebook.

"Обіцяла депутатський запит про відкликання Фокіна В.П. з української делегації ТКГ. Крім ОПЗЖ, всі представники депутатських груп та фракцій поставили свої підписи , - написала вона.

У зверненні Бобровської зазначено, що заяви Фокіна ще до включення в ТКГ "неодноразово мали антиукраїнський зміст та суперечили офіційній позиції України щодо російської збройної агресії".

Нагадаємо, що у вівторок, 29 вересня заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін прибув до Верховної Ради, щоб взяти участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Приводом для цього стали його неоднозначні висловлювання з приводу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зокрема, раніше Фокін виступив за амністію прокремлівських терористів з "Л/ДНР", називаючи їх при цьому "повстанцями".

Крім того, він висловлювався за надання всій території Донбасу "особливого статусу", стверджуючи, що це може призвести до "миру".

Після цього Фокіна викликали на 15 вересня в зазначений парламентський комітет для роз'яснення своєї позиції, проте тоді він так і не прибув, пославшись на свою "зайнятість".