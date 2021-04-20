Нардеп зі "Слуги народу" зі скандальною репутацією приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі

Депутат Євгеній Шевченко, який представляє у Верховній Раді правлячу партію "Слуга народу", приїхав у Мінськ на зустріч до Олександра Лукашенка, попри те що Україна не визнає його президентські повноваження.

Про це повідомив телеграм-канал "Пул Першого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

"Сьогодні у Палаці депутат Верховної Ради України. Євгеній Шевченко в ці хвилини спілкується з президентом в його кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Євгеній Шевченко має скандальну репутацію. Зокрема, він брав участь у телешоу російських пропагандистів, ностальгував за радянською медициною.

Один із колег Шевченка з фракції якось назвав його "ватним клоуном" та "інтелектуально обмеженим створінням".