Нардепа Волошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олега Волошина отправили на прохождение теста на коронавирус из-за его встречи с больным парламентарием во Франции
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.
"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже больным коронавирусом французским сенатором", - написал Гончаренко.
Нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.
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