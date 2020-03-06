Нардепа Волошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олега Волошина отправили на прохождение теста на коронавирус из-за его встречи с больным парламентарием во Франции

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Депутата от ОПЗЖ Волошина отправляют пройти тест, чтобы понять, есть ли у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже больным коронавирусом французским сенатором", - написал Гончаренко.

Нардеп ОПЗЖ Волошин встречался во Франции с парламентарием, у которого обнаружили коронавирус.

Андрей Богдан призвал немедленно ввести карантин на Печерских холмах.



