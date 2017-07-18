Нардепам почти наполовину увеличили размер компенсации за аренду жилья

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы поддержал предложение исполняющего обязанности главы аппарата парламента Петра Боднара и увеличил компенсацию народным депутатам за аренду жилья.

Согласно сообщению, обнародованном на официальном сайте парламентского комитета, с 1 сентября текущего года компенсация увеличится на 41% и составит 650 гривен в сутки (раньше эта сумма достигала 460 гривен, - ред.).

Помимо этого сообщается, что аппарату разрешили установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

Стоит отметить, что право на ежемесячную компенсацию аренды жилья или найма гостиничного номера имеют народные депутаты, которые не обеспеченные жильем в Киеве и зарегистрированные на расстоянии свыше 30 км от границ столицы. В прошлом году компенсация за аренду жилья обошлась госбюджету в 29 миллионов гривен (компенсацию получали 187 депутатов, - ред.).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 22 июня, Верховная Рада Украины поддержала постановление, согласно которому повышается оплата труда помощников-консультантов народных депутатов.