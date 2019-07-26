Нардепи без освіти, Раду відкриє ексрегіонал: цікаві факти про новий парламент

Цікаве нове скликання ще й одіозним кандидатом, який набрав усього 200 голосів, або декількома нардепами, які закінчили тільки школу. А також тамадою із великим досвідом ведення весільних церемоній.

Чим здивує парламент українців і про які цікаві факти варто дізнатися - в матеріалі OBOZREVATEL.

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У 9-му скликанні парламенту будуть народні депутати, які не мають вищої освіти;

Найстаршому народному обранцю, майбутньому нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Юлію Іоффе – 78, наймолодшому – представнику "Слуги народу" Святославу Юрашу – 23 роки;

У нову Верховну Раду не потраплять відомі парламентарі: Надія Савченко, Олег Ляшко, Сергій Пашинський та інші. Натомість буде багато представників шоу-бізнесу;

Також у цьому скликанні кожним п'ятим народним депутатом стане жінка.

Депутати без освіти

Так, із професійно-технічною освітою у Верховній Раді опиниться 36-річний мажоритарник Олексій Леонов, який переміг в окрузі No130 в Одеській області. Загальну середню освіту мають 32-річний Антон Поляков, який переміг в окрузі No206, що на Чернігівщині, 45-річний Юрій Місягін (округ No28, Дніпропетровська область) і 37-річний Максим Зуєв (округ No207, Чернігівська область).

Ще двоє переможців-мажоритарників - Олександр Куницький (округ No169, Харківська область) і Тетяна Грищенко (округ No66, Житомирська область), із професійно-технічною освітою і середньою спеціальною освітою відповідно.

Правда, в нинішньому скликанні таких народних депутатів теж вистачало. Наприклад, народний депутат Михайло Гаврилюк за плечима мав усього 10 років школи. Його колега, нардеп від "Народного фронту" Ігор Бріченко закінчив школу і ПТУ. Без вищої освіти парламентарії Сергій Висоцький, Юрій Тимошенко, Ігор Мосійчук, Володимир Парасюк, Вадим Рабінович та інші.Найстарший - колишній регіонал, наймолодший - слуга народу

Згідно зі статтею 82 Конституції України, засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком нардеп. Ним є є представник "Опозиційної платформи - За життя" Юлій Іоффе - йому 78 років.

Відомо, що опозиціонер був нардепом усіх скликань Ради, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років). Також був членом КПРС, "Трудової України" Сергія Тігіпка, "Республіканської партії України" та Партії регіонів.

Водночас наймолодшому майбутньому нардепу, представнику "Слуги народу" Святославу Юрашу, всього 23 роки.

Він народився 16 лютого 1996 у Львові. Навчався у Варшавському університеті (Польща) і Калькутському університеті (Індія) на факультетах міжнародних відносин. Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану і медіаресурсу EuromaidanPR.

Між цими народними депутатами - 55 років різниці.

Парламент із фотографами і коміками

Одним із найвідоміших коміків у новій Раді буде Юрій Корявченков (на прізвисько "Юзік"). Він виграв у своєму мажоритарному окрузі No33 у Кривому Розі. За попередніми даними, за нього віддали голоси понад 42 тисячі осіб. Він набрав рекордні 60,9% підтримки криворіжців.

На цьому список коміків у майбутньому парламенті не закінчується. У Солом'янському районі Києва на мажоритарному окрузі переміг ще один кандидат від "Слуги" - Роман Грищук, який є директором ТОВ "МХ шоу". Саме ця компанія продюсує відоме багатьом українцям шоу "Мамахохотала".

Проходить у парламент і професійний ведучий Олександр Скічко. Йому 27 років і він перемагає у Черкаській області (округ No197). Скічко відомий як ведучий корпоративів і різних шоу.

Справжнім "відкриттям" позачергових парламентських виборів став Сергій Штепа із Запорізької області. Він переміг генерального директора "МоторСіч" В'ячеслава Богуслаєва, набравши 43,6% голосів. Сергію 29 років, він весільний фотограф.

За інформацією місцевих ЗМІ, за час своєї роботи він бере 1300 гривень. У недавньому інтерв'ю Штепа вже заявив, що займатиметься питаннями транспорту або культури.

Народним депутатом стане і відомий борець Жан Беленюк. Він заходить у парламент із 10 рядка списку партії "Слуга народу". Йому 28 років, є заслуженим майстром спорту України, срібним призером Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, чемпіоном світу і Європи.

Без Пашинського, Савченко та інших

Нинішній склад парламенту значно оновиться. У 9-му скликанні не буде мастодонтів української політики, які сиділи в Раді роками. "Пролітають" повз парламент і багато одіозних нардепів минулого скликання.

Програв передвиборчу кампанію народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський. Не допомогла йому активна кампанія на 64-му окрузі (Коростень) - де практично на кожному розі розташовувалися борди з його зображенням.

Не потрапляє у парламент і Володимир Литвин. Народний депутат кількох скликань, ексспікер Верховної Ради і ексглава Адміністрації Президента програв вибори на 65-му окрузі (Житомирська область) журналісту телеканалу Espreso Дмитру Костюку з партії "Слуга народу".

Проходять повз парламент і такі народні депутати як Олег Ляшко, Сергій Каплін, Єгор Соболєв, Борислав Розенблат, Ігор Мосійчук, Іван Вінник, Михайло і Дмитро Добкіни.

Значно ослаблені й націоналісти. Не буде в парламенті як Андрія Білецького, так і Дмитра Яроша. Партія "Свобода" так і не змогла набрати 5% голосів, але все ж отримає державне фінансування.

Програли у мажоритарних округах кандидати Євген Червоненко, Володимир Прокопів, Надія Савченко, Олена Бондаренко, Іван Балога, Максим Бурбак, Ігор Кононенко, а також нардепи з групи "єврооптимістів" Сергій Лещенко та Світлана Заліщук. До слова, після такого розгромного результату Надія Савченко публічно спалила свою агітаційну продукцію.

З нинішнього скликання парламенту свої місця збережуть скандальний нардеп- кнопкодав Антон Яценко (він набрав рекордні 50 тисяч голосів), член команди Леоніда Черновецького Олесь Довгий, власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега, мільярдер і глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, скандальний нардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук, а також представник партії "Наш Край" Сергій Шахов. Проходить у парламент і найближчий бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського, глава Волинської обласної ради Ігор Палиця.

Цікава ситуація на цих виборах вийшла і з сімейством одного з кандидатів у президенти України Олександра Шевченка. Він планував потрапити в парламент у 83-му окрузі (Івано-Франківськ), але в останній момент зняв свою кандидатуру на користь помічника, який балотувався від "Слуги народу".

У результаті кампанія не вдалася, і помічник Андрій Сторожук програв округ кандидату від "Свободи" Оксані Савчук. Брат Шевченка Віктор балотувався у парламент у 85-му окрузі, але теж програв гонку кандидату Едуарду Прощуку від партії "Слуга народу". Третій брат Шевченка Андрій йшов у Раду в окрузі No88, де програв чинному народному обранцю від "Народного фронту" Андрію Іванчуку.

Кожен п'ятий нардеп - жінка

Суттєво зміниться і гендерний баланс у парламенті. За попередньою інформацією, до Верховної Ради проходять 87 жінок. Це приблизно 20% від загальної кількості народних обранців. У нинішньому ж скликанні парламенту працювали 53 жінки, що становило 13% від загального числа нардепів.

Лідером у питанні гендерного балансу є "Слуга народу". Від політичної сили заходять 53 жінки. Від партії "Голос" - 9, "Європейської солідарності" - 10, "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" - по 5 жінок.

Завдяки системі гендерної квоти, партії "Голос" і "Європейська солідарність" можуть отримати додаткові кошти з бюджету.