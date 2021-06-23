Нардепи зі "Слуги народу" пропонують заборонити судам скасовувати санкції РНБО

Народні депутати фракції "Слуга народу" внесли до Ради законопроєкт No5667, що пропонує заборонити судам скасовувати санкції Ради національної безпеки України.

Відповідний проєкт закону зареєстровано на офіційному порталі Верховної Ради.

Так згідно з законопроєктом авторами, якого є нардепи "Слуги народу": Федір Веніславський, Мар'яна Безугла, Галина Третьякова, Андрій Мотовиловець, Олена Шуляк, Михайло Лаба, Валерій Стернійчук, Анатолій Костюх, Ростислав Тістик, Павло Фролов, Євгенія Кравчук, Марина Нікітіна, Ігор Кривошеєв , Ігор Негулевський, Владлен Неклюдов, Олександр Федієнко пропонується внести зміни в норму закону щодо випадків забезпечення позовів.

Немає повноважень: РНБО відмовилась розглядати продаж у РФ серіалів компанії Зеленського Зокрема, "слуги" пропонують скасувати можливість суду зупинити дію санкцій запроваджених РНБО.

"Передбачити, що заходи забезпечення позову, що застосовуються судом, не можуть зупиняти дії спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, що застосовуються рішеннями РНБО відповідно до закону "Про санкції", - йдеться в пояснювальній записці.

Також законопроєкт передбачає, що оскарження в судах рішень, прийнятих РНБО відповідно до закону, не зупиняє застосування санкцій.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 18 червня проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса був запроваджений повний пакет санкцій.

Раніше до списку санкцій РНБО проти "злодіїв в законі" внесли осіб, які воюють на боці України проти російської агресії на Донбасі, щоб потім видати їх російським спецслужбам.

Натомість керівник проєктів Харківської правозахисної групи Борис Захаров заявив, що санкції президента України Володимира Зеленського проти українських добровольців є порушенням Європейської конвенції з прав людини. За його словами чеченські добровольці будуть оскаржувати санкції РНБО у судах.

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