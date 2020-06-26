Нардепка Третьякова прокоментувала свої слова про "дітей низької якості"

Вона назвала події навколо неї "організованим булінгом" і відмовилася йти з посади голови комітету.

Народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова прокоментувала свої висловлювання про дітей "низької якості".

Про це вона написала у фейсбуці, зазначивши, що вважає себе об'єктом цькування і булінгу.

"Так, слова підібрано невдало. Хто з нас не помиляється, тим паче в момент тривалих публічних виступів? Досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - зазначила депутат.

Третьякова підкреслила, що не збирається через цей скандал залишати посаду голови комітету.

"Нікуди не збираюся йти під тиском ззовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя", - написала вона.

У коментарі LB.ua Третьякова розповіла, що в неї є багато напрацьованих, а також уже готових законопроєктів.

"Приходьте до мене в кабінет, подивіться. Вони ще не готові... Я хочу скільки зможу внести законопроєктів. Навіть якщо вони не будуть прийняті в першому читанні, хочу, щоб вони залишилися в історії. Нехай їх потім бере хтось інший. Оскільки після того, як депутат вносить закон у Раду, він стає не його власністю, а Ради, власністю держави. Тому нехай вони залишаться... Я чогось не зроблю - ви зробите", - сказала нардепка.

При цьому коментувати ситуацію з її висловом під час вебінару Третьяковій не дала її помічниця.