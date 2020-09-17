Нардепу Юрченку варто "по-чоловічому" скласти мандат - Разумков

Позафракційному народному депутату Олександрові Юрченку, якого підозрюють у хабарництві, слід відмовитися від депутатського мандата. Таку думку 17 вересня в ефірі телеканалу ZIK висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Цей ганебний випадок кидає тінь на весь парламент, на всіх народних депутатів, на всю владу, і я думаю, що людина повинна була мати стержень і зробити те, що повинна... Можливо, написати заяву про складання депутатських повноважень для того, щоб потім ніхто нікого не звинувачував, що є якийсь тиск, що це представник більшості. ... Я думаю, що це було б і по-чоловічому, і з точки зору політика", - сказав він.

Спікер Ради вважає, що це стало б кінцем політичної кар'єри, але "очевидно, це було б правильно".

"Я не знаю, як людині не соромно, тому що дуже багато людей, у першу чергу від партії "Слуга народу", вони прийшли на сподіваннях виборців, що вони будуть іншими", - зазначив Разумков.

13 вересня виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ оголосило про підозру помічнику нардепа Юрченка Іванові Фіщенку. За даними Лероса, Фіщенко отримав хабар у розмірі $13 тис. із $200 тис., призначених Юрченку за правки до законопроєкту, пов'язаного з побутовими відходами. Підозру помічникові вручили 10 вересня, підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За даними детективів, нардеп "у завуальованій формі" попросив передати йому через посередника $13 тис. за внесення пропозицій до законопроєкту й надалі $200 тис. для підкупу народних депутатів - членів комітету. Антикорупційне бюро заявило, що зібрало достатньо доказів для повідомлення нардепа про підозру в хабарництві.

Фіщенка заарештували 15 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 1,55 млн грн. Він заявив, що хабарів не отримував і з депутатом не спілкується. 16 вересня Фіщенко вніс заставу і вже вийшов із СІЗО.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрченку 17 вересня.

Юрченка сьогодні виключили із фракції "Слуга народу" і допитали в НАБУ та САП.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що очікує "більше показових посадок" у корупційних справах. Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради, додали в Офісі президента.