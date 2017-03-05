Нардепы готовят заявление в ГПУ и НАБУ против главы Соломенского суда

Группой депутатов Верховной Рады будет инициировано уголовное расследование в отношении главы Cоломенского суда Людмилы Шереметьевой за срыв работы суда.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Сергей Лещенко после того, как Соломенский суд в воскресенье не смог избрать меру пресечения главе ГФС Роману Насирову.

"Соответствующее заявление будет направлено в Генпрокуратуру и НАБУ, если до 19 часов воскресенья она не выполнит свои прямые обязанности - а именно организовать работу суда по делу Насирова", - написал депутат.

По его информации, в субботу вечером Соломенский суд посетил Ярослав Головачев, возглавляющий Апелляционный суд Киева.

"И именно это привело к сегодняшнему коллапсу по делу Насирова: глава Соломенского суда Шереметьева сказала не выходить на работу второму дежурному судье, сделав невозможным рассмотрение отвода судье по делу Насирова в сроки его нахождения под стражей. Таким образом, было сделано все, чтобы в 23 часа избрание меры пресечения Насирову так и не состоялось - и его отпустили из-под стражи", - написал Лещенко.

По его убеждению, Шереметьева как глава суда отвечает за организацию его работы, и она обязана дать возможность автоматизированной системе определить второго дежурного судью на воскресенье и вызывать его на работу.

"Мы также требуем отставки главы Апелляционного суда Киева Головачева, известного своими плотными контактами со "смотрящим" по судам Украины Александром Грановским. Именно эта связка "Шереметьева - Головачев - Грановский" является реализатором схемы Банковой по спасению Насирова от ареста", - утверждает депутат.