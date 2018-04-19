Нардепы Мельничук и Линько устроили драку после телеэфира (фото, видео)

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира / NewsOne

Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему колеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько. Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.

Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии, сообщает сайт телеканала.

Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан / NewsOne

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира - произошла драка.

Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. "Ну, а пока я домой - спать", - сказал он.

Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены / NewsOne

Отметим, Сергея Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, "Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата".

Как сообщал УНИАН, ранее два нардепа подрались из-за скандальных "поправок Лозового" в УПК.