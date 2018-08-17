Нардепы Мосийчук и Шахов подрались в прямом эфире одного из украинских телеканалов

Нардепы Игорь Мосийчук (Радикальная партия) и Сергей Шахов ("Наш край") подрались в прямом эфире телеканала "Прямой".

Причиной скандала стало выражение Шахова о "гей-парадах", которое было адресовано в сторону Мосийчука.

- Я хочу обратиться к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову, Вы не употребляйте слова, которые Вам не подобает употреблять, и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно...Вы иногда здесь говорите не по теме, - заявил Мосийчук.

На что Шахов ответил нардепу: "По гей-парадам не ходите, пожалуйста, и будьте мужчиной".

После этого нардеп от Радикальной партии попросил Шахова извиниться и назвал его "базарной бабой". При этом Мосийчук отметил, что никогда не был на "гей-параде".

Шахов в свою очередь назвал Мосийчука "больным человеком", а радикал заявил, что Шахов был "обнальщиком" у экс-президента Украины Виктора Януковича.

После этого Шахов толкнул Мосийчука, тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал избивать Шахова тростью.

Впоследствии потасовка народных избранников продолжилась, однако уже в лифте офиса телеканала.

Напомним, что несколько дней назад Игорь Мосийчук после эфира на одном из украинских телеканалов начал бурно выяснять отношения с депутатом от БПП Сергеем Лещенко.

Конфликт произошел на фоне разговора об ориентации лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Мосийчук во время эфира упрекнул Лещенко в посещении Марша равенства.

- Это вам надо развивать тему гей-парада, потому что ваш лидер является активным участником этого движения, - ответил депутат Рады от БПП.

После этого оппоненты начали толкаться, а Мосийчук ударил Лещенко тростью.

Стоит отметить, что против Сергея Шахова в 2012 году за выступление против "Партии регионов" властью были сфабрикованы уголовные дела против него и он находился в розыске.

25 октября 2015 года на местных выборах прошел в Северодонецкий городской совет от партии "Наш край", однако 18 ноября Северодонецкая городская избирательная комиссия Луганской области приняла решение о лишении депутатского мандата Сергея Шахова.

17 июля 2016 года на промежуточных выборах в Верховную Раду был избран народным депутатом. Прошел самовыдвиженцем по одномандатному избирательному округу No 114 (Луганская область).

1 августа 2016 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Шахова народным депутатом.

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