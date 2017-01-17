Нардепы получили 5,5 млн компенсации стоимости проезда по Украине

За прошлый год 211 народных депутатов получили возмещение стоимости проезда по территории Украины в размере 5,5 млн гривен.

Большинство парламентариев потратили на путешествия по стране не менее 26 000 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос Украинських Новостей, передает "Закон и Бизнес".

130 депутатов получили компенсацию по 26 136 гривен, в том числе заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид и председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По 28 150 гривен получили 24 депутата, в частности, депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем. Другие депутаты получили компенсацию от 4,8 до 28,5 тыс. гривен.

Среди тех, кто получили компенсацию за проезд значатся первый заместитель генерального прокурора, бывший депутат от НФ Дмитрий Сторожук - 16,6 тыс. гривен и депутат от БПП Сергей Лещенко - 26,9 тыс. гривен. Также компенсацию получила первый заместитель председателя Совета Ирина Геращенко - 27,7 тыс. гривен и председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк - 26,9 тыс. гривен.

Как известно, согласно закону "О статусе народного депутата Украины", в расходах на обеспечение Верховной Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.

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