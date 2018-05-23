Нардепы прошли 235 поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Депутаты Верховной рады прошли 235 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, глава парламента Андрей Парубий сообщил, что в четверг парламентарии приступят к рассмотрению документа с поправки 236. После этого он закрыл утреннее пленарное заседание ВР.

Всего в документе 1927 правок.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что нардепы примут решение о несогласованной позиции в законопроекте о Высшем антикоррупционном суде относительно полномочий общественного совета международных экспертов при рассмотрении в сессионном зале.

В Раде вечером, 23 мая, планируют провести очередной раунд переговоров с представителями Международного валютного фонда (МВФ) по поводу спорных норм законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.