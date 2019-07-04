Нардепы прошли 3 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса

Сегодня народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса и на данный момент прошли 3000 поправок, передает корреспондент УНН.

Рассмотрение поправок народные избранники начали с 2786 номера и сейчас рассмотрели уже 214 поправок.

Добавим, что на следующей неделе в ВР планируют презентовать Избирательный кодекс.

Всего в проект Избирательного кодекса, который должен закрепить выборы в ВР по открытым спискам, подано 4,5 тыс. поправок.

Как сообщал УНН, спикер Рады Андрей Парубий ранее выражал надежду, что документ может быть принят 4 или 11 июля, т.е. еще действующим составом ВР.