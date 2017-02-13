Нардепы просят Порошенко и Турчинова созвать заседание СНБО из-за блокады железной дороги на Донбассе

Народные депутаты Украины из "Блока Петра Порошенко" обратились к президенту Украины Петра Порошенко и секретарю Совета Национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой безотлагательно созвать заседание СНБО относительно блокады железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях.

Об этом написал народный депутат фракции БПП Максим Ефимов в Facebook.

"Считаем недопустимыми действия участников блокады, которые подрывают боеспособность нашего государства и имеют катастрофические последствия для экономики и социальной сферы!" - подчеркнул он.

Депутат также разместил текст обращения, в котором говорится: "На заседание пригласить министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, министра энергетики и угольной промышленности, министра экономического развития и торговли, глав военно- гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, городских голов, руководителей металлургических предприятий и ТЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях, представителей организаторов, которые сегодня блокируют железнодорожные пути, народных депутатов, в частности, всех мажоритарщиков от Донецкой и Луганской областей".

В обращении отмечается, что в течение 16 дней так называемой блокады уполномоченные органы центральной власти не удосужились ни прекратить правонарушения, ни предоставить обществу конкретную информацию о масштабах негативных последствий.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2017 годаветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.

В "ДТЭК-Энерго" сообщили, что блокирование железнодорожного участка в районе населенных пунктов Горское-Золотое Луганской области может негативно сказаться на обеспечении углем ТЭС, которые расположены на подконтрольной Украине территории.

7 февраля Насалик заявил, что полная блокада поставок угля из зоны АТО приведет к веерным отключениям электроэнергии.