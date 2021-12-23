Народні депутати подали заяву про державну зраду Зеленського

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали повідомлення про злочин Володимира Зеленського та його оточення до Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України

У повідомленні про кримінальне правопорушення зазначається, що за каденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу політсили.

"Станом на грудень 2021 року Україна знаходиться на межі енергетичної катастрофи, без зовнішньої допомоги країна безсила перед енергетичним шантажем агресора - Російської Федерації, що є прямими наслідками дій вищого керівництва країни, зокрема, громадянина Зеленського Володимира Олександровича, який з 2019 року обіймає посаду Президента України", - йдеться у документі.

У "ЄС" наголосили, що протягом 2016-2019 років вище керівництво держави разом з профільним міністерством провело переобладнання українських ТЕС на вугілля газової групи, яке видобувається в Україні, з метою забезпечити незалежність від постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей. Станом на початок 2019 року 55 із 75 блоків ТЕС було переведено на спалювання газового вугілля, і лише 18% електроенергії всіх ТЕС вироблялося шляхом спалювання антрациту.

Однак, як зазначається, із вступом на посаду президента Зеленського відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також, під виглядом російського і вугіллям з тимчасово окупованих територій.

У "ЄС" наголошують, що державне підприємство ПАТ "Центренерго" перейшло на російське вугілля у інтересах Ігоря Коломойського, про що журналісти оприлюднили раніше низку розслідувань.

"За часи президенства Зеленського близько 4 млрд доларів США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн", - йдеться у заяві про злочин.

Також зазначається, що частина імпортованого вугілля, під виглядом російського, є вугіллям що видобуто і незаконно вивезено з території окупованої частини Луганської і Донецької областей для наступної поставки на українські ТЕС.

"Наведені відомості містять достатньо фактів, які свідчать про системні дії вищого керівництва країни щодо відновлення залежності від поставок вугілля із Російської Федерації для українських ТЕС які генерують тепло і електроенергію. Вказані дії вчиняються вищим керівництвом держави з початком перебування на посту Президента України Зеленського В.О., не могли бути йому невідомі та вчинятися без його участі і дозволу", - переконані депутати.

У "ЄС" наголошують, що вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України "Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України". В частині закупівлі вугілля із окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки і оборони України (введено в дію указом президента України від 15 березня 2017 року No 62/2017) "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України" - кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 "Фінансування тероризму".

А також за ч.3 ст.255 КК України, тобто "створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища".

Депутати вимагають невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вищенаведених кримінальних правопорушень, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятому президенту України Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді у справі про постачання вугілля з непідконтрольного Донбасу.

Пізніше у СБУ прокоментували підозру Порошенку. Працівники СБУ наголосили, що кримінальне провадження за "вугільною справою" триває, про наступні результати розслідування буде повідомлено згодом.

А у вівторок, 21 грудня, Петро Порошенко записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну із закордонної ділової поїздки в першій половині січня. Також лідер опозиційної партії "Європейська Солідарність", якого підозрюють у державній зраді, сказав, що не з'явиться на допит ДБР.



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