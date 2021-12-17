"Народні республіки": спостерігачі ОБСЄ небажані на сході України

Місії ОБСЄ на сході України все більше заважають працювати. Судовий процес про хабарі в Росії доводить, що там перебувають російські солдати. Москва це відкидає, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Поки на саміті ЄС обговорювалися плани можливих нападів Росії на Україну, позиційна війна на східному Донбасі продовжувалася. Там у 2014 році російські та проросійські бойовики створили сепаратистські «Народні республіки» ДНР і ЛНР в районах Донецька та Луганська, які останнім часом ще більше, ніж раніше, спиралися на свою захисну силу – Росію.

Вони також мають збройні сили. За даними іноземних експертів, наприклад лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у них загалом 34 тис. осіб. До складу обладнання входять танки, бронетранспортери, важка артилерія, бронебійне та зенітне озброєння.

«Підрозділи ЗС РФ у ДНР і ЛНР»

За поширеною думкою, чотиризначна кількість рядових російських солдатів і спецслужбовців за останні роки перебувала в Народних Республіках. Москва це заперечує або не надає жодної інформації. Однак цього тижня знову виявилася частка правди. Суд у Ростові-на-Дону на півдні Росії засудив чоловіка до п'яти з половиною років позбавлення волі за участь у хабарі.

У 2018 та 2019 роках представнику російських військових у регіоні дали хабара в еквіваленті близько 12 000 євро. Хабарники хотіли забезпечити замовлення на доставляння вантажів до "підрозділів ЗС РФ в ДНР і ЛНР". За даними суду, кожні два тижні російським військам на сході України доставляли 1300 тонн вантажу.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода повідомило про справу в четвер і оприлюднило копію вироку. Трохи пізніше документ зник із сайту суду, де було зазначено, що він лише відтворює заяви відповідача. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав: «Мабуть, це помилка тих, хто написав цей текст. Тому що це неможливо. «Російських військ у ДНР і ЛНР немає і не було. З іншого боку, там терміново потрібна «гуманітарна допомога», яка надходить регулярно.

Дронам ОБСЄ заважають електронні сигнали

Єдиною інституцією, яка може отримати уявлення про непрозорі Народні Республіки, а також про всю Україну, є ОБСЄ. Вона присутня по всій країні з 2014 року з кількома сотнями беззбройних спостерігачів. Проте її роботу дедалі ускладнюють бойовики на Донбасі: у своєму останньому щоденному звіті від вечора середи вона зазначила, що «на трьох блокпостах збройних формувань» — як зараз майже щодня — зупинено автомобілі їхніх спостерігачів, та заборонено продовження руху. Офіційною причиною була «цільова практика» або відсутність відповідних «дозволів».

Спостережливим дронам ОБСЄ також перешкоджали електронні сигнали, причиною яких, ймовірно, були глушники. Якось у напрямку безпілотника сталася стрілянина. Як і кожного дня, було порушено режим припинення вогню, цього разу 548 випадків, у тому числі все від стрілецької та артилерійської техніки до вибухів. Свобода пересування цивільного населення в регіоні ще більше обмежена, частково через пандемію: у 2021 році в’їзди та виїзди з ДНР до вересня зменшилися на 99 відсотків у порівнянні з 2019 роком.