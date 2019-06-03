"Народний фронт" просить КСУ прискорити рішення про незаконний розпуск Ради

Фракція "Народний фронт" звертається до Конституційного Суду з проханням винести рішення про пришвидшення розгляду питання про визнання неконституційним указу Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

Він нагадав, що 24 травня депутати "Народного фронту" внесли до Конституційного Суду України подання про неконституційність розпуску Верховної Ради.

"Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує. Конституційний Суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємось до Конституційного Суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок від КС до 21 липня", - сказав Максим Бурбак.

"Наголошу, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав. Що Президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни", - підкреслив керівник фракції.

Нагадаємо, Зеленський заявив про розпуск Ради у своїй інавгураційній промові 20 травня, 23 травня відповідний указ був опублікований в офіційних виданнях, і 24 травня почалася виборча кампанія.