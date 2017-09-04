"Народный фронт" потребовал от правительства разработать порядок вступления в ЕС и НАТО

Парламентская фракция "Народный фронт" обращается к правительству с требованием разработать план вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, сообщил руководитель фракции Максим Бурбак.

"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - сказал Бурбак во время согласительного совета парламента.

Он подчеркнул, что после получения безвизового режима с ЕС следующими шагами для Украины должны стать членство в НАТО и вступление в европейское сообщество.

"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Однако этот курс требует не лирических слов, а четкой работы, глубокой, продуманной, понятной для нашего общества и иностранных партнеров", - подчеркнул Бурбак.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2017 года на референдуме о вступлении в НАТО приняли бы участие 66,2% граждан и большинство (69,5%) проголосовала бы за, 25,9% - против и 4,6% граждан еще не определились.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, если бы референдум о вступлении Украины в Европейский Союз проводился в мае 2017 года, участие в голосовании приняли бы около 77% и поданные голоса распределились бы таким образом: за вступление в ЕС - 69% голосов, против - 31%.