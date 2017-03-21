"Народный фронт" предлагает назначить аудиторами НАБУ двух кандидатов

Народный фронт" предлагает назначить аудиторами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) двух кандидатов: и Роберта Сторча, и Найджела Брауна. Об этом в ходе заседания Рады, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил лидер фракции НФ Максим Бурбак.

"Хватит политизировать вопрос. Закон предусматривает наличие трех членов аудита НАБУ. Поэтому оба кандидата смогут там работать", - заявил Бурбак.

Согласно повестке дня, Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрит вопрос об избрании члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Изначально проектом постановления 5771 предлагалось назначить на указанный пост американца Роберта Сторча. Позже в Раде был представлен второй кандидат, британец Найджел Браун. Его кандидатуру в ходе заседания предложил глава фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игорь Грынив. Глава Антикоррупционного комитета Егор Соболев заявил, что Брауна "пытаются сделать объектом для манипуляций".

В ходе рейтингового голосования 27 февраля Сторча поддержали 76 депутатов, Брауна - 205. Поскольку кандидатура Брауна не набрала 226 голосов, проект постановления был отправлен на доработку.

Согласно законодательству, ежегодно проводится независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех человек, которых ежегодно должны определять президент Украины, ВР и Кабинет министров. Член комиссии должен иметь значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах, за рубежом или международных организациях и обладать необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита.