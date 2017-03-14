"Народный фронт" против того, чтобы отбирать паспорта у простых украинцев за двойное гражданство

Фракция "Народный фронт" выступает против того, чтобы лишать украинского гражданства людей с несколькими паспортами, если они не являются депутатами или чиновниками

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат "Народного фронта" Николай Княжицкий.

Он отметил, что сейчас в государстве раздается большое количество противоречивых инициатив, именно поэтому народные депутаты должны мыслить трезво.

"Вчера на собрании Народного Фронта мы решили, что не будем поддерживать инициативы лишения украинского гражданства тех, у кого есть несколько паспортов, если такие граждане не являются чиновниками или депутатами", - подчеркнул Княжицкий.

При этом он отметил, что для политиков и государственных должностных лиц действительно стыдно и недопустимо иметь другие гражданства, кроме украинского. По его словам, решение этой проблемы нардепы готовы обеспечить законом.

"Но обычных граждан лишать украинских паспортов нельзя", - подытожил Княжицкий.