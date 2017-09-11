"Народный фронт" требует наказать всех, кто прорывал госграницу

Партия "Народный фронт" требует привлечь к уголовной ответственности всех причастных к незаконному пересечению государственной границы 10 сентября на ПП "Шегини".

Об этом говорится в заявлении партии.

"Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении НЕгражданина Саакашвили", - говорится в сообщении.

Прорыв ПП "Шегини" в партии назвали уголовным преступлением.

"Все, независимо от того - бывший президент или премьер-министр, - должны понести уголовную ответственность за прорыв государственной границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане", - говорится в сообщении.

Действия Саакашвили, Тимошенко и других сторонников экс-главы Одесской ОГА в партии назвали "циничной борьбой за власть".

"Народные депутаты, причастные к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и с них должен быть снят депутатский иммунитет", - подытожили в "Народном фронте".

Как известно, 10 сентября Саакашвили прибыл в ПП "Шегини".

Пограничники польской стороны пропустили его на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

После того, как Саакашвили вместе со сторонниками прорвался на территорию Украины.

Во время инцидента с прорывом границы сторонниками Саакашвили 11 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

В ГПСУ отметили, что никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Помощник главы ГПСУ Олег Слободян заявил, что Госпогранслужба намерена обратиться в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско- украинскую границу.

По этому инциденту, по его словам, в прокуратуру могут быть переданы факты по 4 эпизодам.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, а также его сторонниками.

Саакашвили заявил, что он является украинским гражданином, и никто не сможет его лишить права "защищать Украину". Он добавил, что собирается проехать по всем регионам Украины.