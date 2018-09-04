"Народный фронт" требует расследования антиукраинской деятельности Медведчука

Фракция "Народный фронт" обратилась с парламентской трибуны в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с призывом провести расследование антиукраинской деятельности Виктора Медведчука.

Как сообщает "Главное" со ссылкой на пресс-службу партии, член фракции Андрей Левус напомнил, что в 80-е годы Медведчук, будучи адвокатом украинского поэта и патриота Василия Стуса, который умер ровно 33 года назад, фактически поддержал обвинения репрессивной советской прокуратуры по политзаключенному.

"И сейчас этот человек, который в течение нескольких десятилетий независимости Украины является локомотивом пророссийских идей в Украине, человек, который открыл двери российской агрессии в Украине, человек, который провозглашал лозунги федерализации, двуязычия, антиевропейские лозунги, сейчас до сих пор чувствует себя свободно в стране, пережившей Революцию Достоинства и потерявшей тысячи граждан от рук российского агрессора", - подчеркнул Андрей Левус.

По его словам, два года назад многие народные депутаты поддержали обращение представителей "Народного фронта" к Генеральному прокурору, чтобы расследовать антиукраинскую деятельность Медведчука.

"Но воз и ныне там. Даже больше - Медведчук теперь публично возвращается в политику, он купил "112 канал", - возмутился депутат.

"Кстати, обращаюсь к депутатам, которые еще имеют по крайней мере немного добросовестности и патриотизма с призывом бойкотировать "112 канал", NewsOne, Интер - все каналы, принадлежащие пророссийским олигархам и продолжающие делать все, чтобы Украина стала частью Российской империи. Если у вас есть совесть, вы не должны участвовать в манипуляциях этих "вата- ТВ", - добавил Андрей Левус.

"Сейчас мы призываем Генерального прокурора и Службу безопасности Украины принять все необходимые меры по расследованию антиукраинской деятельности Виктора Медведчука. Мы считаем, что тот факт, что он имеет возможность свободно осуществлять свои антиукраинские действия в украинской политике, является не только вызовом здравому смыслу, но и плевком на могилы и Стуса, и тысяч украинских патриотов, погибших от рук российского агрессора, начиная с 2014 года", - отметил представитель "Народного фронта".

"Обращаюсь, прежде всего, к патриотическим фракциям парламента. Мы с вами прошли Майдан, мы сейчас несем ответственность за эту страну. Давайте забудем о противоречиях, существующих между нами, особенно накануне выборов, и сосредоточимся над тем, чтобы остановить реванш тех, кто откровенно поддерживает агрессора и пренебрегает всем украинским. Сейчас они готовятся к тому, чтобы вернуть себе власть, изменить внешнеполитический курс и забрать нашу независимость. Давайте не будем играть с ними в игры, договариваться и т.д., а обьединимся вокруг наших основных ценностей и остановим реванш", - подытожил Андрей Левус. glavnoe.ua

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