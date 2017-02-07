"Народный фронт" упрекнул Тимошенко в "позорной туалетной дипломатии ради пиара"

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, выступая в Верховной раде, раскритиковал маневры лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в отношении президента США Дональда Трампа. "Народный фронт" назвал встречу Тимошенко и Трампа "туалетной дипломатией" и "дерганьем за рукав"

Напомним, что Тимошенко заявила ранее о "короткой встрече" с Трампом, в ходе которой, по ее словам, американский лидер выразил четкое понимание происходящего на Украине.

Бурбак отметил в своей речи "позорную туалетную дипломатию, дерганье за рукав политиков для домашнего дешевого пиара".

По мнению Бурбака, Украина должна выработать "пошаговый алгоритм" для возврата контроля над Крымом и Донбассом, а в "нормандскую четверку" привлечь США и Великобританию "как гарантов безопасности Украины согласно будапештскому меморандуму". "Мы считаем безответственным, что до сих пор нет постоянного представителя миссии Украины при НАТО", - посетовал он.

Кроме того, в планы Киева, по словам главы "Народного фронта", должно входить строительство государственной границы, чтобы отделить "злобный агрессивный "русский мир" от "территории западной демократии и европейских ценностей". По его мнению, это потребует увеличения финансирования.

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