Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет

Закон о госязыке прошел первое чтение

Новый закон о государственном языке предусматривает штрафы и уголовную ответственность за его нарушение.

В законопроекте о государственном языке, поддержанном в первом чтении Верховной Радой в четверг, 4 октября, предусмотрена уголовная ответственность за унижение госязыка. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает РБК-Украина.

"В нашем законе есть ответственность за нарушение закона. Административная и уголовная, в зависимости от тяжести нарушения. В другом законе никакой ответственности не было", - сообщил Княжицкий.

По его словам, народные депутаты могут быть обязаны уплатить штраф за использование другого языка.

"Например, если депутат будет выступать на иностранном языке, он заплатит штраф от 3 до 5 обложенных налогом минимумов. А если он будет унижать украинский язык, будет говорить о нем какие-то мерзкие слова, то вообще будет нести за это уголовную ответственность", - добавил он.

Отметим, в парламенте было зарегистрировано четыре законопроекта о государственном языке. Депутаты поддержали законопроект No5670-д.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании депутаты изменили приветствие для военных и полиции, а также продлили действие законо о статусе Донбасса.

Кроме того, депутаты обратились к СНБО с просьбой ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина и NewsOne.