Насалик просит "не делать ему нервы" из-за подозрения

Подозрение в недостоверном декларировании основано на решении НАПК, которое было отменено Верховным судом, говорит министр.

Глава Минэнерго Игорь Насалик заявляет о политическом контексте в подозрении, объявленном ему Национальным антикоррупционным бюро. Об этом он написал в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стрессоустойчивость и тратит на это немало времени и средств. Чернушные сайты этому, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: не дождетесь!", - написал Насалик.

Министр считает, что "главная цель грязи, которая почти каждый день льется из "сливных бачков" в интернете" - отвлечь его от избирательного процесса. "Но, как говорят в Одессе, "не делайте мне нервы", вы все равно ничего не добьетесь", - подчеркнул глава Минэнерго.

Что касается самого подозрения, то, по словам Насалика, оно было подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом еще 10 апреля.

НАБУ подготовило сообщение о подозрении Насалику

Министра энергетики подозревают в том, что он не указал в декларации одолженный миллион долларов.

Hronika.info

https://hronika.info