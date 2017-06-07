Насиров: Документы из Великобритании о моем британском паспорте - это фальсификация

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сфальсифицировали документы, в которых власти Великобритании подтверждают его британское гражданство, пишет NewsOne.

"Я не думаю, что был официальный ответ из Великобритании, потому что те документы, которые я видел, я думаю, что это полный фальсификат", - заявил Насиров во время перерыва в ходе заседания Соломенского районного суда.

Кроме того экс-глава ГФС заявил, что сотрудники НАБУ не выполняют решения суда, а именно не отдают ему паспорта.

"Есть решение суда согласно, которому детективы НАБУ должны вернуть украинский паспорт вместе с некоторыми другими. Они его не возвращают. Не выполняют решение суда. Мы подали несколько жалоб. Детективы НАБУ не объясняют, почему не выполняют решение суда", - заявил Насиров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что пришел официальный ответ из Великобритании о том, что отстраненный глава ГФС Роман Насиров является британским подданным.