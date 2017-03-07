Насиров имеет гражданство Британии и Венгрии, - САП

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают в превышении служебных полномочий, имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Об этом в зале суда сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Симкива, Насиров является гражданином Британии и Венгрии. Прокурор также отметил, что сторона обвинения несколько часов назад получила официальный ответ посольства Британии в Украине и копию венгерского паспорта.

Кроме того, прокуроры настаивают на том, что наличие других паспортов должно быть учтено при избрании Насирову меры пресечения. В то же время защита подозреваемого выступила против приобщения этих документов к делу. В частности, у адвокатов есть сомнения насчет подлинности копии венгерского паспорта, в котором нет печати и неправильно указано место рождения Насирова, а также насчет подлинности ответа британского посольства.

"Этот запрос датирован 4 марта. Это суббота. Никто не выдает официальные запросы по субботам. Во-вторых, ответ не от посольства, а от какого-то Патрика. Кто такой этот "Патрик" и почему он знает украинский язык?", - заявил адвокат и добавил, что представленные документы не могут быть привлечены к материалам дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Насиров может участвовать в судебном процессе.

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