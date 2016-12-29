Насиров инициировал расследование против Марушевской - Reuters

Председатель ДФС Роман Насиров инициировал расследование относительно деятельности Юлии Марушевской на посту руководителя одесской таможни.

Как сообщил Насиров агентству Reuters, он подозревает Марушевскую в занижении стоимости грузов и других нарушениях. Каких именно - не уточняет. Также не рассказал, есть ли в деле еще какие-то подозреваемые.

Как доказательство Насиров привел агентству статистику, что после увольнения Марушевской Одесчина получила на 30% больше таможенных поступлений, что составляет 300 миллионов гривен.

Reuters спросил у Марушевской, что она думает по поводу заявления Насирова. Бывшая руководительница таможни все обвинения отвергает и сама обвиняет Насирова в том, что тот не давал очистить Одесский порт и другие порты от коррупции. Также обвиняет главу ДФС в защите коррумпированных чиновников и называет его "сторожевой собакой" коррупции. Насиров с обвинениями бывшей подчиненной также не соглашается.

Напомним, после отставки Михаила Саакашвили с должности главы Одесской ОГА, 14 ноября, Юлия Марушевская написала заявление на увольнение с должности главы Одесской таможни. По ее словам, из-за сложившихся обстоятельств, реформирование таможни невозможно. Однако председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не принял отставку главы Одесской таможни Марии Марушевской.

Ранее Марушевская подала в суд на своего начальника.