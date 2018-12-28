Насиров настаивает, что является легитимным главой ГФС

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров настаивает на правомерности восстановления его в должности главы ведомства по решению суда и заявляет, что приступил к исполнению обязанностей.

"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Михайлович, вчера приступил к исполнению полномочий главы ГФС Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - написал он в соцсети Facebook в пятницу.

"Таким образом, с 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность главы ГФС Украины", - уточнил он.

При этом Р.Насиров отметил, что считает неправомерными заявления о необходимости соответствующего решения Кабинета министров для восстановления его в должности, ссылаясь на формулировку решения суда: "При этом суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать любые действия по моему восстановлению, в том числе принимать распоряжения о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности главы ГФС Украины".

"Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины", - написал Р.Насиров.

Как сообщалось, 27 декабря ряд СМИ опубликовал копию приказа ГФС без номера за подписью Р.Насирова, о том, что он приступил к исполнению полномочий в должности главы ГФС с 27 декабря. В то же время пресс-служба ГФС заявила, что главой ведомства остается назначенный Кабинетом министров Александр Власов.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности. М.Продан в начале сентября уволился по собственному желанию, а Кабмин исполнение обязанностей главы ведомства возложил на экс-руководителя Одесской таможни А.Власова.