Насиров: Назначенный залог в 2 млрд грн - маразм

В понедельник, 6 марта, Роман Насиров, которого задержали для избрания меры пресечения, назвал маразмом требование 2 миллиардов гривен залога со стороны обвинения, передает РБК-Украина.

"Вам любой скажет, что это ни теоретически, ни практически нереализуемый залог. Требование такого залога прокуратурой или НАБУ изначально говорит о том, что это требование ангажированное и цель его - сделать дело более резонансным", - сказал Насиров.

Он высказал негодование по поводу назначения такой залоговой, поскольку она должна основываться на доходах отраженных в декларации и доходах родственников.

"Они действительно вам такое сказали? Тогда вы у них уточните, как они в моей декларации насчитали такую сумму. Я был бы счастлив, если бы у меня было столько средств и активов - на 2 миллиарда гривен", - заявил Насиров.

Также отстраненный глава ГФС сообщил, что сотрудники НАБУ провели ряд обысков по адресам, указанным в его декларации.

"Они даже проводили обыски у бабушки моей жены, которую я видел несколько раз в жизни. Проводили обыски по другим адресам, по некоторым из которых я вообще ни разу в жизни не был, а знал об их существованию только из реестра, где указаны данные о полученных моей женой, по наследству, долях в объектах недвижимости. Мне кажется, такие действия свидетельствуют об их непрофессионализме", - заключил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 6 марта, активисты заблокировали доступ к зданию, где должно начаться заседание Соломенского районного суда по делу Романа Насирова.

