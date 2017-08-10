Насиров не может приступить к работе без решения правительства - ГФС

Временно отстраненный от должности Роман Насиров не может приступить к исполнению обязанностей главы Государственной фискальной службы без соответствующего решения правительства.

Это подчеркнула пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина на своей странице в Facebook, комментируя информацию некоторых СМИ, что Насиров, якобы, вышел на работу.

"Относительно выхода Романа Насирова на работу. Согласно распоряжения Кабмина "134-р от 3.03.2017 года, Насиров Р.М. отстранен от исполнения обязанностей на должности главы Государственной фискальной службы Украины. Это решение не отменялось и не менялось, а следовательно, действует", - написала пресс-секретарь ГФС.

Она подчеркнула, что без соответствующего решения правительства Насиров "к исполнению обязанностей приступить не может".

Непряхина также напомнила, что с 3 марта 2017 года исполняющим обязанности председателя ГФС является Мирослав Продан и по состоянию на 9 августа им остается.

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что Роман Насиров, отстраненный 3 марта от должности председателя Государственной фискальной службы на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро, с 4 августа вышел на работу. В приемной ГФС сказали, что пока Насиров не подписывает документы и не принимает решений, а функции главы службы выполняет и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову. По мнению следствия, он дал разрешение на рассрочку налоговых долгов предприятиям народного депутата Александра Онищенко, чем нанес ущерб бюджету на 2 млрд гривень.

7 марта суд арестовал Насирова на два месяца с возможностью залога в 100 млн гривень. 16 марта его выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога. Позже меру пресечения продлили.