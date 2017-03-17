Насиров обещает поискать и отдать все паспорта, какие у себя найдет

В пятницу, 17 марта, отстраненный от исполнения обязанностей глава ГФС Украины Роман Насиров заявил о готовности сдать правоохранителям все имеющиеся у него паспорта, передает Интерфакс-Украина.

"Абсолютное большинство паспортов забрали при обысках, они находятся уже у детективов НАБУ: два заграничных, один внутренний. Я сейчас посмотрю, какие забрали, потом мне нужно будет поехать посмотреть, если остались какие-либо паспорта, я их с большим удовольствие сдам",- сказал Насиров.

При этом отстраненный чиновник акцентировал на том, что у него не было планов скрываться от следствия, либо же куда-то уезжать из страны.

6 марта 2017 года представители гособвинения в ходе заседания Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения Роману Насирову передали суду документы, доказывающие наличие у последнего подданства Великобритании.

Детективы НАБУ в качестве подтверждения предоставили письмо от NCA в котором говорится, что глава ГФС является обладателем британского паспорта с мая 2012 года.

Накануне вечером, 16 марта, супруга отстраненного главы ГФС внесла установленный судом залог в 100 миллионов гривен. Выход под залог предусматривает ношение следящего устройства и сдачу на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины или въезд в страну.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 марта, сотрудники Службы безопасности Украины сделали заявление, что у них нет доказательств двойного гражданства у отстраненного главы ГФС Романа Насирова.