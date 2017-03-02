Насиров перед задержанием: "Я мытарь... Меня поражает популизм НАБУ"

Задержанный в киевской клинике "Феофания" глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров дал интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 2 марта.

Насиров заявил журналистам, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) может его вскоре задержать.

- Отвечу прямо, по моей информации, так и есть. Скажу больше: я бывал и на допросах, - сказал Насиров.

По его словам, у НАБУ претензии к нему по делу о рассрочках налоговых платежей, которые плательщик имеет право получить. В данном случае рассрочки касались народного депутата Александра Онищенко, который скрывается заграницей от следствия.

- Детективы НАБУ остановились. У них разваливается дело по структурам, связанным с Онищенко. Не хочу вдаваться в детали, но для спасения репутации и повышения информационной привлекательности им нужно приобщить к делу ГФС, - заявил Насиров.

Также он возлагает большие надежды на аудит НАБУ.

- Сейчас в Раде выбирают аудиторов, и когда эти специалисты зайдут в Бюро, проанализируют процессы, происходящие в этих стенах, уровень сопровождения дел и натянутость многих "обвинений", то тогда обществу придется как-то реагировать. И я бы очень хотел, чтобы аудиторы начали именно с "дела", связанного с рассрочкой, - заявил он.

Информацию о задержании Насирова сообщил народный депутат Сергей Лещенко вечером, 2 марта. Позже в НАБУ подтвердили эту информацию. В задержании участвовала также Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

В четверг, 2 марта, в офисе ГФС проходил обыск НАБУ. Насиров взял больничный и лег в клинику "Феофания". За ним агенты и прокурор САП пришли туда.

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