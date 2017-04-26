Насиров уверяет, что не обсуждает с Порошенко свое дело

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров утверждает, что не общался с Президентом по поводу уголовного дела в отношении его.

Об этом он заявил журналистам в Соломенском суде. Киева, где сегодня рассматривается ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении ему меры пресечения.

"Могу сказать, что у меня нет средств связи с Президентом, потому что мне не вернули телефоны, которые были изъяты по решению суда. Их должны были вернуть, но до сих пор не вернули", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 2 марта детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора САП вручили сообщение о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре". Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденную заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн.