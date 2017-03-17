Насиров вышел из СИЗО: "Я благодарен своей семье"

Отстраненный руководитель ГФС Роман Насиров вышел из СИЗО.

Перед зданием Лукьяновского СИЗО он пообщался с журналистами. На вопрос, откуда у жены 100 млн гривен для залога, Насиров ответил:

"Я не планировал, так случилось. Очень благодарен своей семье, они решили и нашли эту безумную сумму, но я с этим еще не совсем согласен, потому что, лучше быть без вины привлеченным к ответственности. Я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже начинаю думать, что может даже так лучше, что будет больше возможностей, в том числе для общения со СМИ".

Насиров подтвердил, что уже надел электронный браслет, однако отказался его показать.

Также он рассказал, что чувствует себя лучше, чем в "дни суда первой инстанции".

"На выходных я дальше поеду в больницу, чтобы исследовали все", - сказал Насиров.

"Я думаю, с понедельника фактически начну полноценную защиту в этом деле", - добавил он.

В то же время Насиров еще раз заявил, что не собирается бежать из страны. "Все понимают, что если бы было такое желание, то это бы уже сто раз я сделал. Но нет даже повода, зачем это делать. Нет никакой вины", - сказал Насиров.

"Я буду здесь, я буду находиться фактически дома, готовить полноценную защиту", - добавил он.

Как известно, за Насирова внесли залог его жена и, вероятно, тесть.

Роман Насиров был задержан 2 марта.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

По материалам Економічна Правда