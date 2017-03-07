Насиров за два года более 60 раз выезжал за границу - САП

Отстраненный глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров более 60 раз за два года выезжал за границу, а также приобрел в Лондоне две квартиры стоимостью 96 тыс. фунтов и 120 тыс. фунтов. Об этом рассказал прокурор САП Роман Симкив во время судебного заседания по избранию меры пресечения Роману Насирову, - передает НБН.

"Благодаря своему влиянию на работников таможни, Насиров получил право беспрепятственного таможенного контроля. Это подтверждается соответствующими пропусками. Подозреваемый в течение последних двух лет более 60 раз пересекал границу Украины. Очень сомневаюсь, что на посту главы ГФС есть так много официальных и государственных визитов, не думаю, что столько можно говорить о налогах за пределами страны", - заявил прокурор.

Напомним, вечером 2 марта детективы НАБУ в палате больницы "Феофания" вручили уведомление о подозрении главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он официально считается задержанным.

3 марта г-на Насирова прооперировали. В этот же день Кабинет министров отстранил его от исполнения обязанностей главы ГФС.

4 марта Романа Насирова в сопровождении сотрудников НАБУ перевезли из "Феофании" в Институт кардиологии им. академика Стражеско с целью подтверждения или опровержения поставленного диагноза.

В воскресенье, 5 марта, адвокаты Романа Насирова заявили о беспрецедентном давлении со стороны детективов НАБУ на медицинский персонал больницы скорой помощи во время вчерашней транспортировки обвиняемого из Соломенского суда. Условия, в которых удерживали подозреваемого, адвокаты сравнивают с пытками.