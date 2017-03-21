Насиров заявил о сдаче паспортов в миграционную службу

Глава ГФС в очередной раз пообещал не сбегать и сотрудничать со следствием.

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в коррупции, заявил о сдаче в Государственную миграционную службы всех документов, дающих право на пересечение государственной границы.

"Сегодня прибыл в ГУ ГМС в Киеве, чтобы выполнить обязательства в соответствии с решением суда и сдать на хранение имеющиеся у меня документы, дающие право на выезд, кроме уже изъятых", - написал Насиров на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 20 марта.

Глава ГФС в очередной раз заверил, что не собирается покидать пределы страны во время расследования, и пообещал сотрудничать со следствием.

"Надеюсь, что их (документы, - Ред. ) скоро вернут", - добавил Насиров.

Ранее в распоряжении ZN.UA оказалась фотокопия ответа британского Национального агентства по борьбе с преступностью на запрос НАБУ и САП о наличии у главы ГФС гражданства Соединенного Королевства. В документе сказано, что с мая 2012 Насиров является обладателем британского паспорта с серийным номером 508434080. Наличие у чиновника двойного гражданства является нарушением ст. 19 закона Украины "О государственной службе".

В НАБУ также проверяют информацию о наличии у Насирова гражданства Венгрии. Глава ГФС информацию о двойном гражданстве неоднократно отрицал. В свою очередь, в СБУ таже не знают о британском гражданстве Насирова.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями- участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".