Насирова должны транспортировать обратно в Феофанию, - адвокат

Комиссия не установила диагноз Насирова

Отстраненного голову ГФС Романа Насирова должны транспортировать назад в клинику в Феофании, поскольку он не был оттуда выписан. Об этом журналистам заявил адвокат Насирова Александр Лысак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы... надо было сначала взять документы, потом везти (в институт кардиологии- ред.)", - Заявил Лысак.

Также Лисак сообщил, что сейчас сотрудники НАБУ решают вопрос о дальнейшем перемещении Насирова. Адвокат предположил, что отстраненного руководителя ГФС могут сразу отвезти в суд, однако это маловероятно.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты Насирова до сих пор не получили ни одного процессуального документа.