Насирова могут отпустить под многомиллионный залог - Сакварелидзе

Отстраненного главу ГФС Рмана Насирова могут освободить под залог в размере 10 миллионов гривен.

На уменьшении суммы залога с 2 млрд грн якобы настаивает Банковая и давит в связи с этим на судей. Об этом сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, пишет УНИАН.

"По имеющейся у нас инсайдерской информации, на Банковой хотят уменьшить размер залога до 10 млн грн", - отметил Сакварелидзе.

Секварелидзе считает,что таким образом на Банковой хотят разрешить Насирову сбежать из Украины.

Главу Государственной фискальной службы Романа Насирова обвиняют в сотрудничестве с нардепом-беглецом Александром Онищенко. Подозревают, что он нанес ущерб государству в 2 млрд грн.

С 4 марта Соломенский райсуд Киева не может избрать для него меру пресечения либо залог. Активисты Автомайдана перекрыли выезд из суда. Роман Насиров прошел в Верховную Раду по списку "Блока Петра Порошенко"

