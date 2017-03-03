Насирова подозревают в хищении 2 млрд грн госсредств

Председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн.

По словам адвоката, Насиров до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Говорить с ним они сейчас не могут, сообщают Вести-UA.net со ссылкой на 112.ua.

Адвокат сообщил, что Насирову инкриминируют злоупотребление служебным положением и хищение государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Это может грозить тюремным заключением от 3 до 6 лет.

Сейчас детективы дежурят под палатой Насирова, вместе с адвокатами они ожидают представителей НАБУ.

Ранее председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо.

По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным. Сейчас Насиров находится в больнице, у него диагностирован инфаркт.