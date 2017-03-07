Насирову избрана мера пресечения

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник зачитал решение по делу отстраненного главы ДФС Романа Насирова.

Так, опальному чиновнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней до 30 апреля 2017 года.

По решению суда, срок содержания под стражей чиновника начался еще 2 марта.

Кроме того, Насиров может внести залог в размере 100 миллионов гривен (62 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц). По словам судьи Александра Бобровника, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила назначить залог в размере 2 миллиарда гривен.

Заметим, что залог следует внести в течение действия постановления.

Однако, в случае его внесения, суд обязал отстраненного главу ДФС носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу в Миграционную службу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Кроме того, Насирову запрещается покидать пределы Киева и при первом вызове он обязан будет явиться в суд, на допрос в прокуратуру или со стороны детективов НАБУ

Это решение суда сторона защиты может обжаловать в Апелляционном суде города Киева в течение 5 дней.

К слову, судья зачитал постановление после трех часов ночи, а именно после 17 часов рассмотрения дела.