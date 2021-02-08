Наступник Меркель прокоментував перспективи України на вступ до ЄС

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримав ідею розшрення Євросоюзу та надання Україні європейської перспективи.

Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу", - цитує Мельник слова Лашета в інтерв'ю німецьким ЗМІ.Хто такий Армін Лашет В січні правляча німецька партія "Християнсько-демократичний союз" обрала нового голову. Учасники з'їзду ХДС обрали новим лідером партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета. Новий голова ХДС є одним з найімовірніших кандидатів на пост канцлера від консервативного блоку ХДС/ХСС на вересневих виборах до бундестагу.

Нинішній канцлер ФРН, політик від ХДС Ангела Меркель, яка очолює уряд країни вже 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру.